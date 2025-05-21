وزير الاتصالات يشير الى أن مستشار نتنياهو المتورط بقضية "قطر جيت" ساعده بإغلاق قناة الجزيرة

قال وزير الاتصالات شلومو كارعي اليوم (الأربعاء) في محادثات مغلقة إن "أوريخ ساعدني كثيرا في الترويج لقانون إغلاق الجزيرة" – جاء هذا وفقا لما ما أورده مراسل القناة العبرية في الكنيست عميئيل يرشي. وأوضح كارعي أن مستشار رئيس الحكومة ساعده في تنسيق اللقاءات مع نتنياهو بشأن هذه القضية. وقال "لولا جهوده في المكتب لما حدث الأمر بهذه السرعة".

وللتذكير، أفادت تقارير في وقت سابق اليوم أن أوريخ قال خلال التحقيق معه إنه لم يتصرف من أجل قطر، "بل على العكس - لقد شجعت على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل"، وطلب من المحققين توضيح ذلك مع وزير الاتصالات كارعي.

وأغلقت قناة الجزيرة القطرية بموجب قانون منع منظمات البث الأجنبية من المساس بأمن الدولة، الذي أقر في أبريل/نيسان من العام الماضي. وفي إطار القانون، يتمتع رئيس الحكومة بالحق المطلق في اتخاذ القرار بشأن إغلاق هيئة البث.