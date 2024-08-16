في محاولة لتأمين صفقة الرهائن وتجنب التصعيد: بلينكن يزور إسرائيل الأحد الوشيك

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في 17 أغسطس/آب لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين من خلال الاقتراح المؤقت الذي قدمته الولايات المتحدة اليوم، بدعم من مصر وقطر".

وأضاف المسؤول: "من شأن هذا الاقتراح أن يحقق وقف إطلاق النار في غزة، ويضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، ويخلق الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع". وقال باتيل: "سيؤكد الوزير بلينكن على الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتجنب التصعيد أو أي إجراءات أخرى من شأنها أن تقوض القدرة على إبرام اتفاق".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر، في وقت سابق مناليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل، الأحد الوشيك، في إطار جولة إقليمية تهدف إلى تجنب التصعيد.، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الوشيك: وتابع "بلينكن قد يزور القاهرة والدوحة".