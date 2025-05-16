"رغم معارضة إسرائيل"|| خاص: أول نائب أمريكي يلتقي الشرع يكشف خلفية قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

كشف عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان خلال حديثه مع مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناة i24NEWS خلفية الخطوة التي اتخذتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا. موضحا أيضا "أنه في حال فشل النظام السوري- العقوبات ستعود" مشيرا الى السبب الذي دفع ترامب لاتخاذ هذا القرار رغم معارضة إسرائيل. ويشار إلى أن مارلين ستوتزمان هو عضو الكونغرس الأمريكي الأول الذي يزور دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد ويلتقي الشرع

وصرح ستوتزمان عن قرار رفع العقوبات :"أعتقد أنها فرصة يجب على الشرع استغلالها لبناء سوريا الجديدة، كديموقراطية حرة ومزدهرة" وأضاف "سألته عن الانتخابات ولماذا ينتظر خمس سنوات، وأجاب أن هناك العديد من السوريين في أنحاء العالم ، وسيتطلب وقت طويل لعودة السوريين إلى الوطن وإقامة نظام جديد".

ويتضح أن الرئيس السوري الشرع أنه خلال اللقاء مع عضو الكونغرس ، قال للأمريكيين بأنه يعمل على تقليص تأثير الفصائل المسلحة في البلاد، والتواجد الإيراني أيضا، التي استند عليه نظام الأسدـ

وقال ستوتزمان :"أحد الأمور التي قالها لي الرئيس الشرع "أنه يساعد بالفعل الغرب وإسرائيل من خلال إخراج حزب الله الى لبنان، وإخراج الإيرانيين، حتى أنه قال لي إنه رغم أنه حاليا يتيح للإيرانيين إبقاء سفارتهم في سوريا، لكنه سيعمل على تحديد عدد التأشيرات التي ستمنح للإيرانيين الذين سيدخلون البلاد".

وبخصوص التطبيع مع إسرائيل،:"قال لي الرئيس السوري ، أنه توجد لإسرائيل نية لتقسيم سوريا ،لا أعرف إن كان هذا صحيحا أم لا، لكن هذا هو الموضوع وفقا له هو الذي يخرب إبرام اتفاق تطبيع، وتطرق أيضا الى موضوع هضبة الجولان، وشعرت أنه منفتح لمفاوضات مع إسرائيل بخصوص ذلك"

وأوضخ ستوتزمان أنه رغم الانطباعات الإيجابية لترامب، لكنه يوصي الشرع ألا يحتفل بالقرار مبكرا أكثر من اللازم "إن فشلت حكومة الشرع بأي طريقة كانت، هناك احتمال أن يتم فرض هذه العقوبات مجددا ويجب عليه أن يفهم ذلك".

ويشار إلى أن" إسرائيل عملت من وراء الكواليس ، حتى لا تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا، ترامب على ما يبدو لم يتأثر أو يقتنع.

وقال ستوتزمان "إذا رغبنا بتحقيق السلام في المنطقة، وإذا أردنا التقدم بالشرق الأوسط بأن تكون تجارة أكثر، بدلا من الفشل، هذه خطوة نحو ذلك". والرسالة الرئيسية لعضو الكونغرس أن "الحديث يدور عن محاولة يمكن أن تنجح أو لا "، ووفقا له "المصلحة الأمريكية وأيضا الإسرائيلية، هي إبعاد الجولاني وسوريا من ما يصفه محور الشر، وضمها الى عائلة الشعوب، وإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا"