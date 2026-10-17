الشيخ موفق طريف يشيد بتدخل نتنياهو في سوريا لحماية الدروز..ماذا قال؟

أشاد الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، بتدخل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية الدروز في سوريا، وذلك بعد أن كشف الأخير أنه تحدث مباشرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أحداث العنف الطائفية التي شهدها العام الماضي.

قال طريف إنه ناشد نتنياهو بشكل عاجل في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية على وزارة الدفاع السورية والقوات الجهادية المتقدمة نحو البلدات الدرزية أوقفت أعمال القتل. وأضاف: "سيُسجل هذا القرار في تاريخ الطائفة الدرزية"، واصفًا مشاهد أعادت إلى الأذهان هجوم السابع من أكتوبر.

اندلعت أعمال العنف في يوليو 2025 في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا. وتصاعدت الاشتباكات بين الفصائل المسلحة الدرزية والبدوية بعد تدخل قوات الحكومة السورية واتهمت بإعدام مدنيين دروز وارتكاب انتهاكات أخرى. وقصفت إسرائيل أهدافاً حكومية في دمشق، قائلة إنها تتصرف لحماية الأقلية.

تحدث نتنياهو في تجمع لحزب الليكود مع أعضاء من الطائفة الدرزية في بلدة يركا شمال إسرائيل يوم الخميس، وكشف لأول مرة عن تفاصيل المكالمة. وقال: "كانت محادثة قصيرة جدًا وحادة جدًا، وتوقفت المجزرة."

أفادت قناة i24NEWS لاحقاً أن المحادثة جرت في 16 يوليو 2025، وأن نتنياهو طالب بانسحاب القوات السورية من السويداء بحلول الساعة العاشرة مساءً، مهدداً بتكثيف الضربات الإسرائيلية. ووفقاً لتقرير نيف درومي، طلب الشرع مهلة 48 ساعة لمعالجة الوضع، لكن نتنياهو رفض الطلب.

ردت الحكومة السورية برفض محاولات الزج بسوريا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية واتهام إسرائيل بزعزعة الاستقرار في السويداء. ولم يؤكد بيانها أو ينفِ وقوع المحادثة.

أشاد طريف أيضًا بنتنياهو على المساعدات المدنية والطبية التي قُدمت للطوائف الدرزية في سوريا، والإجراءات المتخذة لحماية القرى الدرزية في جنوب لبنان. وقال: "إن الشراكة بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي ودولة إسرائيل تتجاوز الحدود والمعسكرات السياسية". وأضاف: "إنها تحالف قوي ومستقر".