"الشرع ذهب إلى إدلب ولا أحد يعلم إن عاد إلى دمشق"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدد من المحافظات السورية أشار الصحافي السوري عبد الجليل السعيد إلى أن زيارة الشرع الى المحافظات السورية ناجحة لافتا الى أن "الشرع ذهب الى إدلب ولا أحد يعلم إن عاد الى دمشق" وشدد على "شعبية الشرع بأفضل حالاتها". يمكنكم مشاهدة مداخلته كاملة.

جاء تصريح السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"الشرع أجرى زيارة عادية للمحافظات، وكانت الزيارة الى حمص أول زيارة علنية له، وكانت زيارة هامة أعلن خلالها عن مشاريع هامة للمواطنين، فيما حملت الزيارة الى حماة رمزية كبيرة ، كما زار محافظة إدلب ومر بمدينة معرة النعمان ومدينة سراقب وكان الأبرز وقوفه على جبل قمة زين العابدين، وهو الذي سجل فيه الانتصار الكبير للمعارضة، وبعد ذلك تابعت قوات الدولة الجديدة بالمسير نحو دمشق.. لكن لا نعرف اذا عاد الرئيس الى دمشق أو هو باجتماعات في الشمال السوري" وشدد على أن "هذه الزيارة عززت مكانة الشرع وأن شعبية الشرع في أفضل حالاتها في البلاد".

الحلقة كاملة: