مصدر لـ i24NEWS:"تم إحراز بعض التقدم في مفاوضات الرهائن، لكن لا تزال هناك قضايا رئيسية"

أكد مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن لـ i24NEWS، اليوم الجمعة، عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع مصر، بما في ذلك تبادل مسودة مقترحات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل في نهاية المطاف بالإطار الناشئ. ووفقًا للمصدر، تركز المناقشات حاليًا على التوصل إلى مخطط متماسك مع القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن "اقتراح حماس الأخير بالإفراج عن خمسة أسرى أحياء غير مقبول من إسرائيل، التي لا تزال ملتزمة بإطار ويتكوف". ويرتكز هذا الإطار على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، إلى جانب فترة هدنة مطولة - تُصر إسرائيل على 40 يومًا، بينما تطالب حماس بالمزيد. تتجنب الخطة التوقفات المتقطعة أو التشتيتات، وتهدف بدلاً من ذلك إلى مناقشات متواصلة حول ترتيبات ما بعد الحرب.

وقال المصدر لـ i24NEWS: "في الوقت الحالي، لا تزال حماس تضع العراقيل. لم نصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي". ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون على أن "الضغط العسكري واللوجستي المستمر على حماس يُثمر"، مشيرين إلى "تحول حماس من عرض رهينة واحدة إلى خمسة في أحدث اتفاق لها".

ويؤكد المفاوضون أيضًا أن مطالب إسرائيل تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة. في النهاية، يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أنه لن تُجرى أي مفاوضات بشأن "اليوم التالي" حتى تُحل قضية الأسرى - وهي رسالة موجهة ليس فقط إلى حماس، بل إلى الوسطاء أيضًا.

ومن المتوقع أن يصل وفد من كبار مسؤولي حماس إلى القاهرة غدًا السبت. وبينما لم تُحسم المسودة النهائية بعد، أقرت مصادر عربية بحدوث تعديلات على الاقتراح المصري الأصلي، بما في ذلك، بحسب التقارير، درجة من المرونة في عدد الأسرى الذين ترغب حماس في إطلاق سراحهم.