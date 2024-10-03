مقتل مجيد ديواني قائد عسكري بالحرس الثوري في غارة بدمشق

أفادت مصادر إعلامية إيرانية اليوم عن مقتل مجيد ديواني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأفادت وكالة "دانشجو" الإخبارية عن مقتل ديواني في هجوم منسوب إلى إسرائيل على دمشق قبل ثلاثة أيام، وتوفي ديواني اليوم متأثرا بجراحه، وديواني مستشار بالحرس الثوري الإيراني.

وأفاد مصدر عسكري سوري أنه في حوالي الساعة 05: 2 فجر الثلاثاء شنت الطيران الإسرائيلي ضربات بالطيران الحربي والمسيرات من جهة هضبة الجولان واستهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق.

وقال المصدر العسكري إن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات، ويشار إلى أنه من بين القتلى كانت المذيعة السورية صفاء أحمد والتي قتلت جراء شظايا مسيرة استهدفت مركبة قرب شقتها في حي المزة غربي دمشق.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" افاد بنفس اليوم أن غارة شنتها إسرائيل، فجر الثلاثاء، استهدفت شقة قرب السفارة الإيرانية في دمشق، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.