الضفة الغربية: بعد شهرين من مقتل الفتى الراعي تقديم لائحة اتهام ضد القاتل و"حونينو" تطالب بإعدامه

قدمت النيابة العسكرية، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الفلسطيني أحمد دوابشة من قرية دوما الذي قتل قبل شهرين الراعي بنيامين أحيمئير ابن الـ 14 ربيعا في مزرعة ملآخي شالوم في بنيامين. وطالب المحامي حاييم بليخر من منظمة "حونينو" بإنزال عقوبة الإعدام. وأفادت عائلة القتيل أنها تطالب "بالفعل بمحاكمة الجاني أمام لجنة من القضاة لديها سلطة فرض عقوبة الإعدام، فلا مكان لهؤلاء القتلة على وجه الأرض".

تم توجيه الاتهام للدوابشة بجرائم القتل العمد (القتل)، محاولة القتل بقصد قتل أشخاص إضافيين (محاولة القتل) وعرقلة سير العدالة.

تستعرض لائحة الاتهام كيف بدأ الدوابشة مع أصدقائه العمل قبل حوالي عام في خلية تتعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي وتخطط لقتل اليهود: "قبل حوالي عام من التاريخ المذكور، بدأ المتهم بالاجتماع مع عدد من الأصدقاء لمناقشة القضايا الدينية وشؤون الدولة الإسلامية التي دعموها.

وناقش المتهم وأصدقاؤه في لقاءاتهم معنى الجهاد وضرورة القيام به ضد الكفار. وفي مرحلة ما، قرر المتهم تنفيذ عملية قتل ضد الكفار، وخاصة ضد اليهود. وقرر المتهم تنفيذ الهجوم بالسكين، لاعتقاده بصعوبة الحصول على الأسلحة النارية. وفي بداية شهر إبريل 2024، سمع المتهم أصوات جنوب قرية دوما من مستوطنين يهود يسكنون بالقرب من قرية دوما. وقرر المتهم قتل المستوطنين اليهود، وفقا لخطة الهجوم التي خطط لها".

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وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم أخذ سكينا وخرج من قرية دوما القريبة من مزرعة ملآخي شالوم وبحث عن يهودي لقتله. لاحظ المتهم أن بنيامين كان وحيدًا مع القطيع فقتله بوحشية: "أخذ المتهم سكينًا طولها حوالي 20 سم في 12 أبريل 2024، في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، ارتدى ملابسه وصلى وأخذ السكين في غمده ووضع وشاحًا أسود على رأسه وخرج من منزله باتجاه المزرعة جنوب قرية دوما. وفي طريقه لاحظ المتهم الصبي بنيامين أحيمئير يرعى أغنامه بمفرده، وبالقرب منه لاحظ ثلاثة مبان، فقرر المتهم استغلال وجود المغدور بمفرده وقتله.

وأفيد أنه نظراً لصعوبة تفاصيل جريمة القتل وبناءً على طلب عائلة القتيل، تم فرض حظر النشر على التفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.

وتم بالإضافة تقديم لائحة اتهام ضد خطاب سلوادة، وهو عضو آخر في الخلية لضلوعه بكتابة الوصية نزولا عند طلب المتهم.

وطالبت العائلة أن يكون "الرد الصهيوني الحقيقي والمطلوب على جماعة داعش التي أرادت بموتنا واختفاء كل علامة يهودية من بلادنا هو إنشاء مدرسة دينية في مكان القتل على اسم ابننا الحبيب بنيامين تعمل على الدمج بين التوراة والاستيطان، والدراسة والعمل، والعمل اليدوي وخدمة الله. وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع رأسها وفرض السيادة الكاملة على مناطق الاستيطان بشكل عام وفي المنطقة التي وقعت فيها جريمة القتل بشكل خاص”.