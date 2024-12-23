بعد 50 من تحطمها: العثور على أجزاء من مروحية إسرائيلية تحطمت في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) أنه خلال عملية روتينية في سوريا - تم العثور على جزء من مروحية إسرائيلية تحطمت قبل 50 عامًا. تحطم الرأس الدوار للمروحية "هتسارعاه" رقم 17، التابعة للسرب 114 (سرب "سوبر فارلون" السابق)، في 27 أبريل/نيسان 1974. تم إطلاق الطائرة لإنقاذ المظليين الذين أصيبوا وتضرروا في الاشتباك.

IDF Spokesperson جزء من مروحية إسرائيلية تحطمت في سوريا قبل 50 عاما

ولقي طاقم المروحية حتفهم في الحادث، ومن بينهم الطياران الرائد جولان ليفي والملازم أمير عميت، والميكانيكيون الرقيب يعكوف بيرنهايم والرقيب يعكوف رول، وطبيب الوحدة 669 الرائد دكتور أخيكام أفني فاينشتاين، ومسعف الوحدة 669 الرقيب مئير روزنستراوخ. وبعد الحادث تم نقل الجثامين إلى إسرائيل لدفنها.

وصلت الوحدة 669، بالتعاون مع وحدة "البحث عن المفقودين" في سلاح الجو الإسرائيلي، إلى الجبل من أجل إعادة رأس الدوار من أجل إحياء ذكرى الحدث، كما قامت بمسح المنطقة للتأكد من عدم وجود أغراض شخصية أو ذات معنى للعائلات الثكلى والمتبقية في المنطقة.