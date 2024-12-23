بعد 50 من تحطمها: العثور على أجزاء من مروحية إسرائيلية تحطمت في سوريا
خلال نشاط روتيني، عثر الجنود على مروحية سقطت في أبريل 1974. تم إطلاق الطائرة إلى المنطقة لإنقاذ المظليين الذين أصيبوا في الاشتباك، لكن طاقمها بأكمله، بما في ذلك ستة جنود، لقوا حتفهم.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) أنه خلال عملية روتينية في سوريا - تم العثور على جزء من مروحية إسرائيلية تحطمت قبل 50 عامًا. تحطم الرأس الدوار للمروحية "هتسارعاه" رقم 17، التابعة للسرب 114 (سرب "سوبر فارلون" السابق)، في 27 أبريل/نيسان 1974. تم إطلاق الطائرة لإنقاذ المظليين الذين أصيبوا وتضرروا في الاشتباك.
ولقي طاقم المروحية حتفهم في الحادث، ومن بينهم الطياران الرائد جولان ليفي والملازم أمير عميت، والميكانيكيون الرقيب يعكوف بيرنهايم والرقيب يعكوف رول، وطبيب الوحدة 669 الرائد دكتور أخيكام أفني فاينشتاين، ومسعف الوحدة 669 الرقيب مئير روزنستراوخ. وبعد الحادث تم نقل الجثامين إلى إسرائيل لدفنها.
وصلت الوحدة 669، بالتعاون مع وحدة "البحث عن المفقودين" في سلاح الجو الإسرائيلي، إلى الجبل من أجل إعادة رأس الدوار من أجل إحياء ذكرى الحدث، كما قامت بمسح المنطقة للتأكد من عدم وجود أغراض شخصية أو ذات معنى للعائلات الثكلى والمتبقية في المنطقة.