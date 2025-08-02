رئيس وزراء اسكتلندا: "من الواضح تماماً أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية"

قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، اليوم السبت، إن"من الواضح تماماً أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لا يمكن إنكار ذلك"، مضيفاً: "لقد اطلعت على تقارير عن فظائع مروعة تحمل طابع الإبادة الجماعية. لقد عبّرت عن هذا الرأي، وهذا هو شعوري حيال ما يجري". ليصبح ثاني زعيم في المملكة المتحدة يستخدم هذا الوصف بعد ميشيل أونيل، الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية.

وجاء تصريح سويني خلال مشاركته في فعالية ضمن مهرجان "إدنبرة فرينج" الفني، في العاصمة الاسكتلندية الذي شهد العديد من المقاطعات من قبل محتجين مؤيدين لفلسطين، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورفع المحتجون خلال الفعالية لافتات كتب عليها "إبادة جماعية"، كما علت الهتافات والشعارات أثناء خطاب سويني، قبل أن تتدخل فرق الأمن وتمنع المحتجين من الاقتراب من المنصة".