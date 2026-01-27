إيران تتوعد: حاملات الطائرات الأمريكية تحت مرمى قواتنا

حذّر مسؤول عسكري إيراني رفيع في مقر خاتم الأنبياء المركزي من اقتراب حاملات الطائرات الأمريكية من المياه الإقليمية الإيرانية، معتبرًا أن ذلك “سيجعلها أهدافًا سهلة”، في ظل متابعة دقيقة لتحركات القوات الأمريكية في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني عن المسؤول قوله إن المجال البحري المحيط بإيران “يخضع بالكامل لسيطرة القوات المسلحة”، وذلك عقب وصول حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن ومجموعة القتال التابعة لها إلى الشرق الأوسط.

وأشار المسؤول إلى أن تعزيز الوجود العسكري القادم من خارج المنطقة “لن يشكل عامل ردع”، بل سيؤدي إلى زيادة قابلية تلك القوات للاستهداف، مؤكدًا أن أي تصور لشن عملية عسكرية “محدودة وسريعة” ضد إيران يقوم على “تقديرات غير دقيقة” لقدرات طهران الدفاعية والهجومية.

وعلى صعيد متصل ، أفادت تقارير استخباراتية أمريكية قُدمت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النظام الإيراني يمرّ بأضعف مرحلة له منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن الضغوط السياسية والاقتصادية المتراكمة، إلى جانب التحديات الداخلية والإقليمية، أدّت إلى تراجع ملحوظ في قوة النظام وقدرته على المناورة، مقارنة بمحطات سابقة واجه فيها أزمات كبرى.

وأشار التقرير إلى أن هذا التقييم الاستخباراتي يُعدّ عنصرًا مهمًا في النقاشات الجارية داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار الخلافات حول البرنامج النووي والسياسات الإقليمية لطهران.

وتأتي هذه التصريحات والتقارير في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، واستمرار الحشود العسكرية في المنطقة، وسط تحذيرات متبادلة تعكس حساسية المشهد الأمني الإقليمي.