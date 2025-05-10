مصدر لـi24NEWS: "إذا لم يتم تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران، فإن الخيار العسكري لا يزال قائما"

علمت i24NEWS أن "الولايات المتحدة ستدرس إعادة طرح الخيار العسكري على الطاولة إذا لم يُحرز تقدم فوري في المحادثات مع إيران".

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لـ i24NEWS"ما لم يُحرز تقدم يُذكر في جولة المحادثات النووية المُقررة يوم الأحد مع إيران، ستدرس الولايات المتحدة إعادة طرح الخيار العسكري".

وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "طهران تواصل المحادثات النووية مع أميركا بحسن نية"، وأضاف أن "الاتفاق النووي مع أميركا ممكن إذا كان هدفه "منع انتشار الأسلحة النووية"، وفق ما نقلته "رويترز".

كما قال من الدوحة قبل يوم من جولة أخرى من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان "إذا كان هدف واشنطن من المحادثات هو حرمان طهران من حقوقها النووية فلن نتراجع عن أي من حقوقنا".

وفي السياق أعرب ممثلون أمريكيون وإيرانيون عن تفاؤلهم بعد المحادثات السابقة التي عُقدت في عُمان وروما، قائلين إن أجواءً ودية سادت رغم عقود من العداء بين البلدين، ومع ذلك، لا يُعتقد أن الجانبين قد اتفقا على التفاصيل الفنية بالغة الأهمية، ولا تزال هناك أسئلة أساسية مطروحة.

كما أكد المصدر على أهمية اختيار الإدارة لمايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، ممثلًا رئيسيًا في المراحل الفنية للمحادثات النووية"، وتابع "إن أنطون خبير في الشؤون الإيرانية وشخص يعرف كيفية إبرام صفقة مع إيران"، مضيفًا أن "هذا الاختيار يعكس رغبة ترامب في إبرام الصفقة".