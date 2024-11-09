أدلة من مجموعات واتساب وتليغرام تظهر أن الاعتداءات ضد الإسرائيليين في أمستردام كانت منظمة

أظهر لقطات شاشة لرسائل إلكترونية على واتساب وتليغرام حصلت عليها صحيفة "ديلي تلغراف" أن "الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام تمثل هجوما مخططة ومنظمة"، وتقول إحدى الرسائل المرسلة إلى مجموعة واتساب باللغة الهولندية في اليوم السابق للاندفاعات العنيفة ليلة الخميس "غدًا بعد المباراة، في الليل، الجزء الثاني من مطاردة اليهود. غدًا سنعمل عليها".

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تقول رسالة أخرى "من يستطيع فرز الألعاب النارية؟ نحن بحاجة إلى الكثير من الألعاب النارية". يشير الناشطون المؤيدون للفلسطينيين إلى "كلاب السرطان"، وهي إهانة تعتبر بغيضة بشكل خاص في هولندا.

لاحظ الكثيرون الاستجابة الباهتة للسلطات الهولندية.

وكان الملك الهولندي ويليم ألكسندر، قد قال للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في مكالمة هاتفية صباح الجمعة "لقد خذلنا الجالية اليهودية في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، وفشلنا مرة أخرى الليلة الماضية".