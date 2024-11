أدلة من مجموعات واتساب وتليغرام تظهر أن الاعتداءات ضد الإسرائيليين في أمستردام كانت منظمة

أظهر لقطات شاشة لرسائل إلكترونية على واتساب وتليغرام حصلت عليها صحيفة "ديلي تلغراف" أن "الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام تمثل هجوما مخططة ومنظمة"، وتقول إحدى الرسائل المرسلة إلى مجموعة واتساب باللغة الهولندية في اليوم السابق للاندفاعات العنيفة ليلة الخميس "غدًا بعد المباراة، في الليل، الجزء الثاني من مطاردة اليهود. غدًا سنعمل عليها".

