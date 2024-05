الخارجية الإسرائيلية توضح بخصوص الصحراء: "ما حدث أمس كان مجرد خطأ غير مقصود وليس الغرض منه تسجيل موقف أو الضغط أو استفزاز المغاربة"

أوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان بخصوص خريطة المغرب التي لا تشمل الصحراء والتي ظهرت بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة نقلتها قناتين الفرنسيتين "LCI"و "TF1"، أمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بـ"خطأ غير مقصود"، مشدّدة على أن الموقف الإسرائيلي الداعم لمغربية الصحراء "لم يتغيّر في أي وقت مضى".

وتابع البيان"للأسف، لم يتم القيام بهذا التصحيح في خريطة قديمة قد قُدِّمَت إلى رئيس الوزراء لحظات قبل بدء مقابلته مع قناة فرنسية، سياسة إسرائيل غير قابلة للتأويل ولم تتغير – إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

ومن جهته شدّد المتحدّث باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، في تصريح لصحيفة"الصحيفة" الإخبارية المغربية، على أن"إسرائيل لم تُناقش في أي وقت موضوع الصحراء المغربية أو تُفكر في التراجع عنه لأنه موقف دولة هي مؤمنة به، وتوّج باعتراف رسمي بقيادة رئيس الوزراء نفسه بينيامين نتنياهو في العام 2023"، مشيرا إلى أن "كل الخرائط المتواجدة في بلده بما فيها الموجودة في مكتب رئيس الوزراء تتماهي وموقف الدولة الإسرائيلية حول مغربية الصحراء، بيد أن ما حدث أمس كان مجرد خطأ غير مقصود، وليس الغرض منه تسجيل موقف أو الضغط أو استفزاز المغاربة"

وتفاعلا مع سؤال لـ "الصحيفة"، حول مدى تأثر العلاقات المغربية الإسرائيلية بالأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة منذ أشهر، سيّما في سياق المواقف القوية وشديدة اللهجة التي عبّرت عنها الدبلوماسية المغربية ضد شريكها الجديد، اكتفى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالقول: "إن تل أبيب تحترم المغرب جدا، وهو شريك وعلاقتنا الثنائية جيدة جدا". فيما رفض المسؤول الحكومي ذاته، التعليق على التحذير الذي سبق أن عممته إسرائيل على مواطنيها بشأن السفر إلى عدد من الدول من ضمنها المغرب، لاحتمالية "وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود"، كما رفض التعليق أيضا على التراجع المسجل على مستوى المعاملات الاقتصادية والتجارية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومن المهم الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المغاربة بصورة للخريطة المغربية بدون الصحراء، إذ أنه كرر نفس "الخطأ غير المقصود"، بعدما سبق أن برزت خريطة المغرب دون صحرائه خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.