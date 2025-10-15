الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة استيطان إسرائيلية في سوريا

أحبط الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء محاولة استيطان إضافية في الجانب السوري من هضبة الجولان . ثلاث عائلات من مجموعة "حلوتسي الباشان" (رواد الباشان) حاولت عبور الحدود تحت غطاء مسيرة شارك فيها المئات بالقرب من السياج، وتم اعتراضهم من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي التي هرعت إلى المكان. ووفقاً لإحدى العائلات التي حاولت العبور، فإن محاولة عبور السياج الحالية جاءت نتيجة الاتفاق مع حركة حماس.

جاء في بيان حركة "رواد البشان" (حلوتسي الباشان): "حكومة إسرائيل تخلت عن سكان الحدود الشمالية وتركتهم في يد حزب الله الذي يعيد تسليحه. والآن، من خلال إتمام الصفقة مع حماس، توجه لكل أعدائنا رسالة بأنه يمكن البقاء والاستمرار بعد ارتكاب مجزرة واحتلال بلدات في إسرائيل".

"The Bashan Pioneers Movement"

في أغسطس\آب الماضي أيضاً، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة مماثلة لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية في سوريا. جاء ذلك بعد أن اجتازت مجموعة عائلات من الضفة الغربية السياج بهدف إقامة مستوطنة جديدة، وأعادتهم قوات الأمن إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وقع الحدث قبالة ألونِي هبشان، بهدف إقامة مستوطنة جديدة باسم "نفي هبشان"، كما أفيد، في الجانب السوري من هضبة الجولان . قوات الجيش الإسرائيلي من الفرقة 210 وصلت إلى الموقع عقب تلقي تقرير في المنطقة وأخرجتهم للتحقيق لدى الشرطة.

نية المنظمين كانت البقاء هناك لفترة طويلة - مع أطفالهم. المنظمون، "روّاد الباشان"، اعترفوا أن هذه مبادرة وتنفيذ بدون أي دعم خارجي. وقالوا: "لكن من الممكن أنه في المستقبل ستكون هناك إمكانية للحصول على دعم الاستيطان في منطقة الباشان".