إخفاق أمني خطير: طائرات مسيرة تتسلل إلى قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي وتصورها

إخفاق أمني خطير في الجيش الإسرائيلي: مصادر في قاعدة نفاطيم الجوية جنوب إسرائيل تحدثت لـi24NEWS مساء اليوم (الاثنين) عن ظاهرة واسعة النطاق تتسلل فيها طائرات مسيرة وصفت بأنها معادية إلى القاعدة من بلدة عرعرة القريبة وتقوم بتصوير نقاط استراتيجية في المنطقة، من بينها المساكن العسكرية والمباني العسكرية، الجنود وعائلات الطيارين وغيرهم.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي إنهم يحاولون مكافحة الظاهرة بمجموعة من الحلول، لكنها حتى الآن لم يتمكن من إيجاد حل فعال. وحتى الشرطة لم تطلق عمليات إنفاذ ضد مشغلي الطائرات المسيرة، حيث تدعي أنها تتلقى التقرير متأخرًا بيوم أو يومين في كل مرة - وليس في الوقت الفعلي. أظهر تحقيق أجرته i24NEWS أنه في الأسابيع الأخيرة ارتفع عدد الطائرات المسيرة بنسب عديدة - وشهد أحد المصادر أن الحديث يدور عن "عدد من الطائرات المسيرة كل يوم".

وعلق مسؤولون في الجهاز الأمني مطلعون على الموضوع: "إن أمن المنشآت العسكرية، بما في ذلك القواعد الجوية، هو مسؤولية الجيش الإسرائيلي وحده. التقارير التي تتلقاها الشرطة تكون دائمًا بأثر رجعي والشرطة هي التي تطلب عدة مرات تلقي تقرير في الوقت الفعلي". وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك: "يعمل الجيش الإسرائيلي باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لمراقبة وحماية قواعده المختلفة ضد تهديد الطائرات المسيرة".