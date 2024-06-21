التحقيقات تكشف تفاصيل سفر مواطنين أردنيين للحج دون تصريح

أعلنت السلطات الأردنية، الجمعة، عن نتائج التحقيقات في ملابسات سفر مواطنين أردنيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون التسجيل في بعثة الحج الرسمية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أنّ التحقيقات أظهرت تعرض بعض المواطنين للتغرير من قبل مكاتب وشخصيات استغلت رغبتهم في أداء فريضة الحج، ممّا أدى إلى وقوعهم في مخاطر جسيمة.

وأشار مبيضين في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إلى أنّ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وجه بإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المشتبه بهم، كما تم توقيف بعضهم بالفعل.

وأكد مبيضين أنّ الجهات الأردنية المعنية تتابع القضية وتقدم المساعدة اللازمة للحجاج الأردنيين في السعودية، مشدداً على حرص الحكومة على سلامة جميع المواطنين الأردنيين في الداخل والخارج.

واستطرد: "الطواقم الأردنية في القنصلية العاملة في المملكة العربية السعودية تعمل ليلا ونهارا وكذلك مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، وسيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية الناظمة لهذه التحقيقات".