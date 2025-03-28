"عروض تسليم الرهائن ثغرة استغلتها إسرائيل "||تقرير: حماس أعدمت "جواسيس" بعد اغتيال عدد من قادتها

أفاد تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن لدى حماس ما تسميه "محاكم ثورية" في المناطق التي شهدت عمليات اغتيال لكبار مسؤولي الحركة وعناصر أخرى، حيث تم إعدام بعض ممن ثبتت شبهتهم بالتجسس، بينما لا يزال البعض الآخر قيد التحقيق.

ولم يتم الكشف عن عدد الذين تم إعدامهم، لكن المصادر أكدت أن حماس تأثرت بالاغتيالات "على المستوى السياسي والعسكري والحكومي، ومنذ تصاعد الهجمات اتخذت إجراءات أمنية مشددة أكثر".

اغتيال مسؤولون كبار بالاستخبارات العسكرية التابعة لحماس

إضافة الى اغتيال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع الليلة (بين الأربعاء والخميس) في جباليا، وهو ما أكدته الحركة، أكدت مصادر لـ"الشرق الأوسط" أن إسرائيل قتلت أشرف الحرباوي، أحد كبار مسؤولي آليات الاستخبارات في الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم بمنطقة الشاطئ شمال مدينة غزة.

وبحسب المصادر نفسها، قتلت إسرائيل أحمد الكيلي، مسؤول تنسيق الآليات الاستخبارية في الجناح العسكري لحركة حماس وآلية الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة، فجر اليوم، في هجوم بحي نصر بمدينة غزة.

وقدرت مصادر ميدانية في قطاع غزة أن إسرائيل "استغلت العديد من العوامل خلال وقف إطلاق النار في غزة ونجحت في تحديث مجموعة أهدافها للوصول إلى هذه الأهداف. ومن بين الأهداف بشكل رئيسي القادة الميدانيون، الذين نجا بعضهم من العديد من محاولات الاغتيال خلال الحرب".

وبحسب المصادر فإن "إسرائيل كثفت جهودها الاستخباراتية خلال وقف إطلاق النار، حيث قامت بتشغيل طائرات مسيرة لغرض التجسس وغيرها من وسائل تعقب المطلوبين، والتنصت على مناطق معينة للتعرف عليهم وعلى الأصوات الصادرة منها، ومحاولة مقارنتها بتسجيلات من السنوات الماضية".

حماس تواجه صعوبة في الاختباء من المخابرات الإسرائيلية

وذكرت المصادر أن "العروض العسكرية التي جرت خلال عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين شكلت ثغرة أمنية استغلتها إسرائيل لتعقب عناصر حماس والقادة الميدانيين من الفصائل الفلسطينية". وبحسبهم فإن "إسرائيل هاجمت بشكل مكثف المركبات المشاركة في المواكب في الأيام الأخيرة".

وأكدت مصادر في حركة حماس، أنه تم اغتيال عدد من القادة الميدانيين للجناح العسكري لحركة حماس الذين شاركوا في "مراسم التسليم". ومن القادة: جميل الودية، قائد لواء شجاعية (أكد الجيش الإسرائيلي القضاء عليه يوم الأحد).

وزعمت المصادر أن عددًا من القادة العسكريين في حماس يخضعون أيضًا للمراقبة لتحركاتهم في إطار محاولتهم إعادة تنظيم صفوفهم للمرحلة المقبلة.

واعترفت المصادر المذكورة بأن أحد أسباب عدم فعالية التحذيرات المقدمة هو حقيقة الوضع في قطاع غزة، وعدم وجود مواقع فعلية يمكن لحماس وغيرها من التنظيمات "الاختباء فيها عن أعين المخابرات الإسرائيلية". ويُزعم أنهم فقدوا أجزاء كبيرة من أنفاقهم، التي كانت تستخدم للقيادة والسيطرة، والتي كان ينبغي استخدامها كمكان ينطلق منه قادة المعركة".