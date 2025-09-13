"هدف عملية الدوحة بعث رسالة إلى قطر ومصر وتركيا .. "

قد يعجبك أيضًا -

بعد محاولة استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، أكد المحلل السياسي د.مهند حافظ اوغلو أن "هدف عملية الدوحة هو بعث رسالة الى قطر ومصر وتركيا.. ونحن أمام مرحلة مختلفة تماما". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح اوغلو خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"العملية لم تستهدف القيادة السياسية لحماس ، بل الهدف كان بعث رسالة الى قطر ومصر وتركيا والذين تتواجد على أراضيهم قادة من حماس .. ونحن أمام مرحلة مختلفة تماما.. وتركيا تدرك تماما أن ما يحاك ضدها من قبل إسرائيل كبير جدا".

الحلقة كاملة: