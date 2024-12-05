مصدر فلسطيني لـ i24news: سيتم المصادقة على لجنة إدارة غزة اليوم

قال مصدر فلسطيني لـ i24NEWS اليوم (الخميس) إن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، من المتوقع أن يصدر مساء اليوم أمرا رئاسيا خاصا، يُفوّض لجنة مشتركة من فتح وحماس لتكون "إدارة قطاع غزة". ويأتي هذا الأمر بعد أن ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين الطرفين.

واللجنة، التي ستعمل بحسب التقارير المنشورة حتى الآن، تحت اسم "لجنة الدعم المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، تهدف إلى إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وستحصل على صلاحيات حكومة.

وستكون جميع مجالات الحياة تحت مسؤوليتها، بما في ذلك أعمال الإغاثة والخدمات الأساسية ومعالجة آثار الحرب وإعادة التأهيل الشامل. ويبدو من وثيقة الاتفاق بين الطرفين التي نشرت هذا الأسبوع أن اللجنة ستتألف من عشرة إلى خمسة عشر عضوا، بينهم أفراد "مشهود لهم بالصدق والخبرة والشفافية". وهؤلاء خبراء من عدة مجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد، إلى جانب مسؤولي الحكومة المحلية وإعادة التأهيل.