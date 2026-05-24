فايننشال تايمز تكشف شبكة سرية في الإمارات دعمت قدرات إيران العسكرية

كشف تحقيق نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن استخدام الحرس الثوري الإيراني شبكة شراء معقدة انطلقت من الإمارات العربية المتحدة للحصول على معدات اتصالات وأقمار صناعية صينية متطورة مرتبطة ببرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

وبحسب التحقيق، جرت العملية عبر شركة محلية تعمل في منطقة التجارة الحرة بإمارة رأس الخيمة، حيث تم شحن نحو 1.8 طن من الهوائيات والأجهزة الفضائية المصنعة في الصين من شنغهاي إلى ميناء جبل علي في دبي، قبل نقلها سراً إلى سفينة إيرانية اتجهت نحو ميناء بندر عباس.

وأشار التقرير إلى أن السفينة الإيرانية استخدمت بيانات ملاحة مضللة لإخفاء مسارها الحقيقي، في خطوة هدفت إلى التمويه على عملية نقل المعدات الحساسة.

ووفقاً للتحقيق، فإن المعدات كانت مخصصة رسمياً لشركة اتصالات إيرانية، إلا أن الوثائق تشير إلى ارتباطها بمجموعة صناعية تخضع لعقوبات أمريكية بسبب مشاركتها في تطوير برامج الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن المعدات والأقمار الصناعية الصينية منحت إيران قدرات أكثر تطوراً في مجالات الاستطلاع وتحديد الأهداف وإدارة العمليات العسكرية، مقارنة بالإمكانات الفضائية السابقة التي كانت تمتلكها طهران.

كما أوضح التقرير أن الصفقة، التي قُدرت قيمتها بأكثر من 36 مليون دولار، شملت خدمات إطلاق ودعم تقني وبنية تحتية مرتبطة بمحطات تحكم واتصالات دولية، ما وفر لإيران مرونة أكبر في تشغيل منظوماتها الفضائية.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل في ظل تصاعد الاهتمام الدولي ببرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، ودور شبكات التجارة والالتفاف على العقوبات في دعم القدرات العسكرية الإيرانية.