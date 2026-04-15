كشف تحقيق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم (الأربعاء) أن إيران قامت خلال الحرب الأخيرة بتشغيل قمر تجسس صيني متقدم، والذي زودها بقدرات استخبارية محسنة ضد أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقاً للتقرير، فإن القمر الصناعي الذي يسمى TEE-01B تم شراؤه في نهاية عام 2024 من قبل سلاح الجو التابع للحرس الثوري، وذلك بعد أن أُطلق إلى الفضاء من الصين في إطار نموذج تصدير فريد من نوعه.

تشير الوثائق التي تم تسريبها إلى أن القمر الصناعي استخدم لمتابعة عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، منها السعودية، الأردن، البحرين، العراق والكويت. ووفقاً للمعطيات، تم جمع صور أقمار صناعية وإحداثيات وتحليلات مسار، بعضها أُجري في فترات قريبة جداً من توقيت هجمات صواريخ وطائرات مسيرة نُسبت إلى إيران.

من بين أمور أخرى، تم توثيق قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية في الأيام التي سبقت استهداف الطائرات الأمريكية، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، تتبع القمر الصناعي أهدافاً استراتيجية إضافية، بما في ذلك منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في دول الخليج.

وفقًا للتقرير، تم بناء القمر الصناعي بواسطة شركة صينية تُدعى Earth Eye، وقد أُتيحت السيطرة عليه من خلال شبكة محطات أرضية دولية. ويشير الخبراء إلى أن هذا يُعد ترقية كبيرة في قدرات الاستخبارات الإيرانية، خاصة في ظل استخدامه أثناء مواجهة عسكرية نشطة.