إسرائيل: المراقبون العسكريون الناجون من أسر حماس يُصدرون نداء عاجلا للإفراج عن باقي الرهائن

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بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق سراحهم من الأسر في غزة، أصدر المراقبون العسكريون الناجون نداءً للشعب الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ناشدوا فيه عدم التخلي عن جهوده لإعادة الرهائن المتبقين. وتأتي هذه الرسالة، الصادرة عن "هيئة عائلات عودة الرهائن"، في الوقت الذي استُدعيت فيه وفود التفاوض من الدوحة للتشاور، مما أثار شائعات حول فشل الاتفاق مع حماس.

شاركت النساء الأربع - دانييلا جلبوع، وليري الباغ، ونعمة ليفي، وكارينا أرييف - شهاداتهن المؤثرة، مُسلّطات الضوء على المعاناة التي لا تُطاق للرهائن الخمسين الذين ما زالوا محتجزين.

وقالت دانييلا جلبوع: "لقد مرّت ستة أشهر منذ عودتي إلى المنزل. ما الذي يُمكن إنجازه في ستة أشهر؟ الكثير. لقد اكتشفت ذلك الآن. لم أكن لأتخيل في الأسر ما يُمكن إنجازه في ستة أشهر." من ناحية أخرى، أعرف أيضًا معنى أن أجلس ستة أشهر وأشعر أنها أطول ألف مرة، لا أفهم ما أفعله بحياتي، إن كان أحد يتذكرني، إن كان أحد يفعل أي شيء لإخراجي من هناك. من المحزن جدًا أن أقول ذلك مجددًا، لكن يجب إعادتهم إلى ديارهم. أعرف معنى أن أكون جالسًا هناك، مضاعفًا ثلاثة أضعاف. إنه لأمر صادم. يجب أن يعودوا الآن."

وتوسلت ليري الباغ: "لقد مر 182 يومًا منذ عودتي إلى المنزل. مرت ستة أشهر منذ آخر اتفاق، ولا يزال هناك 50 رهينة ينتظرون تمامًا كما انتظرت الاتفاق. ما زالوا ينتظرون العودة إلى ديارهم، ليجتمعوا مع عائلاتهم. كل يوم، يدعون من أجل أرواحهم وأجسادهم، وأن ينجوا من الأهوال التي يمرون بها هناك. أنا أتوسل إليكم، افعلوا كل ما في وسعكم، الآن وقد انتشرت شائعات وأحاديث عن فشل الاتفاق. أتوسل إليكم - افعلوا كل شيء، قاتلوا. نحن الرهائن، لن نتمكن من العودة إلى طبيعتنا حتى يعود الجميع إلى منازلهم. كونوا معنا، كونوا مع العائلات، لأننا بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم. نحن بحاجة إلى صوتكم. من فضلكم قفوا معنا وساعدونا في إعادة الجميع إلى منازلهم الآن".

وأضافت نعمة ليفي: "اليوم، لقد عدت إلى المنزل لمدة ستة أشهر، ومن الجنون أن ستة أشهر قد مرت منذ أسعد يوم في حياتي، لعائلتي، بعد 472 يومًا من الأسر في غزة. الآن، نسمع مرة أخرى أن الصفقة تنفجر، ومن غير المعقول أن لا يزال هناك 50 رهينة ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم، الذين ما زالوا تحت الأرض في غزة. بدون أي حق في الاختيار، بدون أي حرية. يجب أن نفعل كل شيء لإعادتهم. إنهم يستحقون هذا اليوم أيضًا. يجب أن يعودوا الآن." وأخيرًا، اختتمت كارينا أرييف قائلةً: "يصادف اليوم مرور ستة أشهر على عودتي إلى الوطن. ما زلتُ غير قادرة على استيعاب مكان وجودي ومكان الرهائن. ما زالوا هناك. ما زال هناك جنود يواصلون القتال. أطلب منا ألا ننسى وأن نواصل القتال حتى يعود الجميع إلى ديارهم".

وشدد مقر العائلات على خطورة الوضع، داعيًا إلى تعبئة وطنية لدعم العائلات، وحثّ السلطات على استكشاف جميع الخيارات البديلة، مرددين تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة حول البحث عن سبل جديدة مع الولايات المتحدة. ويُسلّط هذا التدخل من جانب الناجين الضوء على الصدمة النفسية المستمرة والمعاناة الجماعية في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات.