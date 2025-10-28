تقرير: رسائل مصر إلى السلطة الفلسطينية

كشفت شبكة "قدس" الفلسطينية، نقلاً عن مصدر مطّلع على محادثات الفصائل الفلسطينية التي جرت في القاهرة بين 22 و24 أكتوبر الجاري، عن تفاصيل رسائل مصرية نُقلت إلى كل من حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، اللذين مثّلا وفد حركة فتح والقيادة الفلسطينية في المحادثات.

وبحسب المصدر، أعرب وفد حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن استيائه من غياب دور حقيقي للسلطة في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، فيما أكدت القاهرة أن دور السلطة سيقتصر على "الشرعية السياسية" فقط ضمن إطار اللجنة التي ستُشكّل لإدارة القطاع، دون أن تكون الجهة المسؤولة مباشرة عن شؤون غزة.

وأضاف المصدر أن مصر اختارت قائمة أعضاء اللجنة المقترحة من نحو أربعين شخصية فلسطينية جرى التوافق عليها وقلّصت العدد إلى ثمانية، جميعهم من أبناء القطاع، بمشاركة كافة الفصائل الوطنية، من بينها حماس، الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما أشار المصدر إلى أن حركة فتح كانت تأمل أن تضطلع السلطة الفلسطينية بمهمة حشد الدعم الدولي للجنة إدارة غزة، إلا أن مصر أوضحت أن هذا الدور سيكون من مسؤوليتها، باعتبارها الراعية الإقليمية للملف الفلسطيني وعملية إعادة الإعمار.

وخلال الاجتماعات، أكد الشيخ وفرج للمسؤولين المصريين دعم السلطة الفلسطينية لشرط "نزع سلاح حماس" من القطاع، وطالبا القاهرة بالعمل لتحقيق هذا الهدف ضمن المرحلة السياسية المقبلة.

وفي المقابل، طلبت قيادة حركة حماس من حركة فتح عقد لقاء وطني يعلن رسميًا التوافق على تولي السلطة إدارة غزة، غير أن فتح لم تستجب للطلب، بحسب المصدر.