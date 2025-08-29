الرئيس الإسرائيلي لـ i24NEWS:"لا أعتقد أننا خسرنا الدعوات للتوصل إلى صفقة شاملة، ولكن علينا أن نفهم تداعياتها"

قد يعجبك أيضًا -

تحدث الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ ، مساء اليوم الجمعة) في مقابلة مع ميري ميخائيلي i24NEWS، عن تقارير الصفقة، وجدوى الصفقة الشاملة، ومشروع القانون، وقضية قطر-غيت، وبالطبع، تمنياته الطيبة ببدء العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بجدوى الصفقة الشاملة مع المختطفين، أوضح هرتسوغ: "لا أعتقد أننا خسرنا الدعوات للتوصل إلى صفقة شاملة، ولكن علينا أن نفهم ما يعنيه ذلك. حماس لا تريد تقديم التنازلات اللازمة لذلك الآن".

وفي إشارة إلى احتجاج عائلات المختطفين، أضاف "لا أحكم على أحدٍ بناءً على ألمه وحزنه. أقضي وقتًا طويلًا في الحديث مع الآباء وأفراد العائلات والأطفال، إنه لأمرٌ مؤلمٌ للغاية. هذا وضعٌ لم نشهده في تاريخنا". وفي الختام، تمنى رئيس الدولة للطلاب والمنظومة التعليمية عامًا دراسيًا مثمرًا وناجحًا، مؤكدًا على أهمية التعليم والقيم التي يحملها لمستقبل البلاد.

وفيما يتعلق بقضية "قطر-غيت"، قال هرتسوغ: "ما كان لي أن أتعرض لهذا الأمر". وأكد التزامه بالنظام وبالحدود الواضحة للقيادة المسؤولة في مواجهة الأزمات.

وفيما يتعلق بمشروع القانون والخدمة في الجيش الإسرائيلي، قال الرئيس: "الخدمة في الجيش الإسرائيلي قيمة عليا؛ علينا الارتقاء بالخدمة والعطاء بكل الطرق"