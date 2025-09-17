حزب الله يستقبل الذكرى الأولى لانفجار أجهزة البيجر بتشديدات أمنية

قد يعجبك أيضًا -

بعد عام على انفجار البيجر، الحزب يواجه واقعًا جديدًا، شبكة اتصالاته مخترقة، قيادات تحت الاستهداف الدائم، ومجتمع يعيش على وقع الأسئلة القاسية

عامٌ على انفجار أجهزة البيجر، العملية التي أربكت حسابات حزب الله وفتحت فصلًا جديدًا من المواجهة مع إسرائيل.

السابع عشر من سبتمبر أيلول عام ألفين وأربعة وعشرين، تحوّلت أجهزة نداء صغيرة إلى قنابل متنقلة، الآلاف من أجهزة البيجر واللاسلكيات انفجرت في لحظة واحدة، فكانت الحصيلة عشرات الضحايا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، لكن الخسارة الأكبر كانت في الثقة، الثقة بمنظومة أمنية طالما قيل إنها قوية ضد أي اختراق اسرائيلي.

ذلك الانفجار لم يكن حادثًا عابرًا، بل كان الشرارة الأولى لمسار تصعيد غير مسبوق، فخلال أشهر قليلة فقط، تلاحقت الاغتيالات ضد كوادر الحزب وقياداته الميدانية، وصولًا إلى اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، في زلزال هزّ البيئة الحاضنة وأعاد خلط أوراق اللعبة.

اليوم، وبعد عام على انفجار البيجر، الحزب يواجه واقعًا جديدًا، شبكة اتصالاته مخترقة، قيادات تحت الاستهداف الدائم، ومجتمع يعيش على وقع الأسئلة القاسية، من لحظة رنين قاتل، بدأ طريقٌ مليء بالاغتيالات والعمليات النوعية، وما زال مفتوحًا على سيناريوهات أعنف.

فبحسب الشارع اللبناني، لم يعد السؤال عن قوة حزب الله، بل عن قدرته على البقاء، من تنظيم يحرك الإقليم إلى جسد مليء بالضربات، يقاتل ليحافظ على أنفاسه الأخيرة.

البيجر كان البداية، واليوم حزب الله يقف أمام مشهد أكثر تعقيدًا وهي قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، فإمّا أن تتساقط آخر أوراق الحزب، أو أن يقِف مجددًا على قدميه وكأن شيئًا لم يكُن.