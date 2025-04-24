مسؤول أمني إسرائيلي :" "شتم حماس لا يكفي يجب على عباس أن يوقف تمويل عائلات الأسرى"

بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في كلمته الأربعاء ضد حماس ومطالبته لها بنزع السلاح وإعادة المختطفين ، اعتبر ألون افيتار- (مستشار منسق شؤون العمليات الإسرائيلية الأسبق في الضفة) أن "تصريحات عباس غير كافية بالنسبة لإسرائيل.. الرئيس الفلسطيني لم يلعب أي دور في غزة خلال الحرب.. وإسرائيل تحتاج إلى خطوات عملية". لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وقال افيتار خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن "لم يكن لمحمود عباس أي دور في غزة منذ بداية الحرب.. لم نسمع منه أي إدانة أو طريق لحل يمكن أن يكون مقبول على القطاع لإنهاء الحرب وقضية المختطفين.. النتيجة هي المهمة، سمعنا فقط خطاب، ونحن ننتظر إجراءات عملية وفعلية على سبيل المثال أن يوقف تمويل عائلات الأسرى".

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