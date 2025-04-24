مسؤول أمني إسرائيلي :" "شتم حماس لا يكفي يجب على عباس أن يوقف تمويل عائلات الأسرى"

المسؤول الإسرائيلي يقول إنه ينتظر من الرئيس الفلسطيني خطوات عملية وليس خطابا فقط ، مشددا على أن "شتم حماس لا يكفي"

i24NEWS
i24NEWS
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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس =ارشيف
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس =ارشيفSaudi Press Agency via AP

بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في كلمته الأربعاء ضد حماس ومطالبته لها بنزع السلاح وإعادة المختطفين ، اعتبر ألون افيتار- (مستشار منسق شؤون العمليات الإسرائيلية الأسبق في الضفة) أن "تصريحات عباس غير كافية بالنسبة لإسرائيل.. الرئيس الفلسطيني لم يلعب أي دور في غزة خلال الحرب.. وإسرائيل تحتاج إلى خطوات عملية". لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

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مسؤول أمني إسرائيلي :" "شتم حماس لا يكفي يجب على عباس أن يوقف تمويل عائلات الأسرى"

وقال افيتار خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن "لم يكن لمحمود عباس أي دور في غزة منذ بداية الحرب.. لم نسمع منه أي إدانة أو طريق لحل يمكن أن يكون مقبول على القطاع لإنهاء الحرب وقضية المختطفين.. النتيجة هي المهمة، سمعنا فقط خطاب، ونحن ننتظر إجراءات عملية وفعلية على سبيل المثال أن يوقف تمويل عائلات الأسرى". 

رابط الحلقة كاملة: 

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