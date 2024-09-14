بعد 126 يوما في البحر الأحمر: إيران تنهي مهمة أسطولها البحري"كان مكلفا بتأمين خطوط الشحن الإيرانية"

أنهى أسطول 98 التابع للبحرية الإيرانية مهمته بعد 126 يوماً في مياه البحر الأحمر، كان مكلفاً بتأمين خطوط الشحن الإيرانية واستقر أخيراً في أحد أرصفة ميناء بندر عباس، جنوب إيران بعد إتمام مهمتها بنجاح في البحر الأحمر" بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، اليوم السبت.

ومن جهتها نقلت وكالة أنباء "بورنا" الإيرانية عن نائب منسق القوات البحرية باباك بالوش، خلال كلمته في حفل استقبال الأسطول، أن "تنفيذ مهمة تأمين خطوط الشحن في المياه البعيدة من قبل الأسطول جاء رغم الظروف العسكرية الحساسة السائدة في البحر الأحمر».وأضاف بالوش: «حالياً، تقوم المدمرة الإيرانية (دانا) بحماية مصالح إيران في البحر الأحمر، بدعم من أسطول بوشهر للدعم القتالي"

وكان الأسطول يضم المدمرة البحرية الإيرانية "جماران"، التي يزعم الإيرانيون أنها مصنعة محلياً، وتمتلك قدرات دفاعية وهجومية تتبعية، وهي مجهزة بمختلف أنواع المدفعيات والطوربيدات والصواريخ والرادارات التكتيكية.

وعلى الأغلب، فإن عودة الأسطول 98 إجراء روتيني يشمل تبديلات في تحركات القطع البحرية الإيرانية، لكنه جاء بعد أيام من انسحاب حاملتي طائرات أميركيتين من منطقة الشرق الأوسط.

وكان قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني، قد أعلن في أبريل / نيسان المنصرم، أن "قطعاً من أسطول الجيش رافقت السفن التجارية حتى البحر الأحمر"، وتابع "أساطيل الجيش تنفِّذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والمدمرة (جماران) موجودة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر".

وتتولى القوة البحرية في الحرس الثوري مسؤولية حماية حدود إيران في الخليج العربي، وهي قوة موازية لبحرية الجيش الإيراني، التي تنتشر في خليج عمان وشمال المحيط الهندي.