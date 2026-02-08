الكابينيت الإسرائيلي يصدر مجموعة قرارات تعمق الضم في الضفة الغربية

أقرّ الكابينت السياسي–الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، حزمة قرارات جديدة تتعلق بإدارة الأراضي والتخطيط والبناء في الضفة الغربية، شملت تعديلات قانونية وإدارية وتوسيع صلاحيات جهات حكومية في مجالات التسجيل العقاري والرقابة.

وبحسب بيان مشترك لوزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقرر رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها رسميًا، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء والحد من حالات الاحتيال العقاري. وكانت هذه السجلات خاضعة للسرية منذ سنوات طويلة.

كما صادق الكابينت على إلغاء القانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي لليهود، وإلغاء متطلبات خاصة كانت مفروضة على إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الحصول على تصاريح مسبقة من الإدارة المدنية. ووفق البيان، سيتم اعتماد شروط مهنية عامة بدلًا من الإجراءات السابقة.

وفي سياق متصل، وافق الكابينت على توسيع صلاحيات الإشراف والتنفيذ لتشمل أيضًا مناطق A وB، في القضايا المتعلقة بالمياه، والمواقع الأثرية، والمخالفات البيئية. كما تقرر إعادة تفعيل لجنة حكومية لشراء الأراضي، كانت متوقفة منذ نحو 20 عامًا، بهدف تنفيذ عمليات شراء مباشرة.

وشملت القرارات نقل صلاحيات التخطيط والبناء في المستوطنات اليهودية بمدينة الخليل، بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية.

وفي ما يتعلق بمجمع قبر راحيل، أعلن الكابينت الموافقة على إنشاء إدارة بلدية خاصة تتولى شؤون الصيانة والخدمات، نظرًا لموقعه داخل النطاق البلدي لمدينة بيت لحم.

وأكد وزير الأمن أن القرارات تأتي في إطار “تنظيم العمل الإداري وتعزيز الوضوح القانوني”، فيما أشار وزير المالية إلى أن الخطوات تهدف إلى “توحيد الأنظمة المدنية وتسهيل الإجراءات”.