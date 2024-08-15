مقتل فلسطيني وإحراق مركبات ومنازل في قرية جيب بعد هجوم لعشرات المستوطنين/ ونتنياهو يتوعد بمحاسبة المتورطين

هاجم عشرات المستوطنين قسم منهم كانوا ملثمين مساء اليوم قرية جيت قرب نابلس في الضفة الغربية وأضرموا النيران في الممتلكات. وذكرت تقارير فلسطينية أن شاب فلسطيني (23 عاما) قتل بنيران المستوطنين في حين أصيب شاب آخر بصورة خطيرة، وأحرقت ستة مركبات على الأقل وأضرمت النيران بأربعة منازل، وتم استدعاء قوات حرس الحدود التي حاولت إخلاء مثيري الشغب، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال إسرائيلي وانه يتم فحص التقرير عن مقتل فلسطيني.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي إنه "في ساعات المساء، قام عشرات المواطنين الإسرائيليين ، قسم منهم ملثمين دخلوا الى قرية جيت وأشعلوا مركبات ومبان في القرية، القوا الحجارة والعبوات الحارقة" وتابع البيان :"قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود توجهت خلال دقائق بعد تلقي البلاغ، وقاموا باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وأطلقوا النيران في الهواء ، وأخرجوا المواطنين الإسرائيليين من القرية. القوات اعتقلت مواطنا واحدا الذي نقل لتحقيقات شرطة إسرائيل. ويتم فحص تفاصيل مقتل فلسطيني خلال الحدث. بعد هذا الحادث الخطير فتح تحقيق مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة. الجيش الإسرائيلي يدين حوادث من هذا النوع، ومثيري الشغب الذين يلحقون الضرر بالأمن والنظام العام، ويلهون الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على القيام بمهامها الأساسية وهي القضاء على الإرهاب وحماية أمن المواطنين".

وتطرق ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الى الأحداث وقال :"رئيس الحكومة نتنياهو ينظر بخطورة الى أعمال الشغب الليلة في قرية جيت، والتي شملت الاعتداء على الناس والممتلكات من قبل إسرائيليين دخلوا الى القرية. من يحارب الإرهاب هو الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ولا أحد غيرهم. المسؤولون عن كل عمل مخالف للقانون سيلقى القبض عليه وستتم محاسبته".

وتطرق الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ الى الحدث وقال "أدين بشدة أعمال الشغب الليلة في السامرة (الاسم العبري لمنطقة نابلس) ، الحديث يدور عن أقلية متطرفه تمس بجمهور المستوطنين الذين يحافظون على القانون وبمكانة المستوطنات وباسمها وبمكانه إسرائيل في العالم في هذا الوقت الحساس والخطير على وجه الخصوص. هذه ليست طريقتنا، وبالتأكيد ليس طريق التوراة اليهودية. يجب على المسؤولين عن فرض القانون العمل بشكل فوري ضد هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة المخالفين".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش:"مثيرو الشغب الليلة في جيت ليسوا مرتبطين بأي شكل بالاستيطان والمستوطنين. هم مجرمون يجب الاهتمام بهم من قبل سلطات فرض القانون بكل شدة. نحن نبني ونطور الاستيطان بطريقة قانونية ورسمية، وندعم الجيش الإسرائيلي في حربه ضد الإرهاب، ونرفض عملياً لأي مظهر من مظاهر العنف الإجرامي الفوضوي الذي لا علاقة له بحب البلاد والعيش بها".