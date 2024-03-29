هجوم إسرائيلي على حلب يخلف 38 قتيلاً وعشرات الجرحى

وسائل إعلام سورية أعلنت الليلة الماضية، فيما بين الخميس والجمعة، عن هجوم نفذته إسرائيل على مدينة حلب شمال غرب البلاد، مخلفًا 38 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى. وفقاً لمسؤولين أمنيين نقلت عنهم وكالة رويترز، فإن الهجوم الذي استهدف بشكل خاص مقر حزب الله ومستودعات الأسلحة الخاصة بالميليشيات الموالية لإيران بالقرب من مطار حلب الدولي، أسفر عن مقتل خمسة عناصر من حزب الله. اللقطات التي تم نشرها تظهر انفجارات ضخمة وأعمدة النيران في الموقع المستهدف.

وزارة الدفاع السورية زعمت أن الهجوم الإسرائيلي شمل عدة نقاط في ريف حلب، مشيرة إلى تزامن الهجوم مع آخر نفذته تنظيمات إرهابية محلية بطائرات مسيرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وخلف أضرارًا مادية. وبحسب "العربي الجديد"، فإن الهجوم الذي استخدم فيه صواريخ شديدة الانفجار، استهدف على وجه التحديد مبنى كان يضم مقرًا لحزب الله شرق المطار، حيث توجد أيضًا مستودعات الأسلحة.

في السياق نفسه، أفاد "كل حبيرة"، موقع إخباري يعمل من المعارضة السورية، بأن الهجوم استهدف أيضًا مصانع في منطقة السفيرة بالقرب من حلب. "الحدث"، قناة سعودية، نقلت عن المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان وقوع ثلاثة انفجارات في منطقة المطار، فيما ذكرت "الميادين"، الشبكة اللبنانية التابعة لحزب الله، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالمنطقة.

وزارة الدفاع السورية كانت قد اتهمت إسرائيل قبل نحو عشرة أيام بقصف مواقع عسكرية في دمشق، مدعية اعتراض عدة صواريخ ونفي وقوع إصابات. بداية الشهر شهدت هجومًا غير معتاد في شمال غرب سوريا نُسب إلى إسرائيل، أسفر، حسب التقارير، عن مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا إلى جانب عنصرين من حزب الله.