الإمارات تمول بالكامل إجلاء 600 إسرائيلي في عملية 'لبوءات الخليج'

وصل اليوم (الثلاثاء) نحو 600 إسرائيلي إلى الأراضي الإسرائيلية على متن رحلتين مباشرتين ممولتين بالكامل من حكومة الإمارات العربية المتحدة، في إطار عملية الإجلاء التي نظمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ووفق المسؤولين، تُعتبر الإمارات الدولة الوحيدة حتى الآن التي مولت رحلات إجلاء لمواطنين إسرائيليين من خارج البلاد بالكامل. وقد سلكت الرحلات مساراً أطول من المعتاد ولم تكن مرئية للجهات الخارجية.

وجاءت هذه الرحلات بعد يومين من إعلان وزارة النقل الإسرائيلية اعتماد خطة إعادة المواطنين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات إلى وطنهم، عقب مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وتنص الاتفاقية بين الدولتين على تشغيل رحلات إجلاء مخصصة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين في الإمارات مجاناً، بالتعاون مع شركات الطيران الإماراتية، إلى إسرائيل ودول أخرى. وقد أُطلق على العملية اسم "لبوءات الخليج".

كما أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عن تشغيل رحلات مغادرة من إسرائيل اعتباراً من الأحد، وفق خطة وزارة النقل لرحلات الإجلاء، مع تحديد عدد الركاب في كل رحلة بـ70 شخصاً في المرحلة الحالية.