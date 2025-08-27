هل ستنقل إسرائيل السيادة على مزارع شبعا الى سوريا مقابل مرتفعات الجولان؟

قد يعجبك أيضًا -

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم (الأربعاء) أن إسرائيل درست بجدية مسألة نقل السيادة على مزارع شبعا إلى سوريا مقابل تعليق سيادتها على مرتفعات الجولان.

درست إسرائيل الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلب موافقة 80 عضوًا في الكنيست. وكانت المحادثات قد عُلّقت عقب أحداث السويداء، لكن الطرفين لا يستبعدان إمكانية استئنافها مستقبلًا.

ونقل التقرير عن مصدر سوري مقرب من الحكومة والذي لم يستبعد وجود علاقة بين قضية مزارع شبعا وقضية مرتفعات الجولان بعد التوصل الى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه قال إن "هذا الأمر لم يُناقش في إطار محادثات الاتفاق الأمني". وأضاف: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا، مثل جبل العرب. يجب حل قضية مزارع شبعا في إطار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".

لم يستبعد المصدر السوري إمكانية ربط قضية مزارع شبعا مع قضية مرتفعات الجولان مستقبلًا. وأكد مصدر آخر مشارك في المحادثات بالتقرير أن القضية ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال، ولن تُناقش إلا لاحقًا.