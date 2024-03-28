3 جرحى أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق نار على حافلة مدرسية وسيارات في الضفة الغربية
الاشتباه في أن منفذ الهجوم على الحافلة المدرسية فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة
i24NEWS
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أفاد تقرير أولي بوقوع هجوم إطلاق نار على حافلة في شارع 90 قرب العوجا في الأغوار بالضفة الغربية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إرهابيا أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وقد هرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين.
يتبع...
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