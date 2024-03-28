أفاد تقرير أولي بوقوع هجوم إطلاق نار على حافلة في شارع 90 قرب العوجا في الأغوار بالضفة الغربية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إرهابيا أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وقد هرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين.

Magen David Adom

يتبع...