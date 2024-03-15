حماس تنتقد تعيين محمود عباس "من جانب واحد" لرئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى

انتقدت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، تعيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "من جانب واحد" لحليف بارز ورجل أعمال رئيسا للوزراء، مع تفويض للمساهمة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان : “إننا نعرب عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق وما زال يضر بشعبنا وقضيتنا الوطنية” وتابعت "إن اتخاذ قرارات فردية والانخراط في خطوات سطحية وفارغة، مثل تشكيل حكومة جديدة دون إجماع وطني، لا يؤدي إلا إلى تعزيز سياسة الأحادية وتعميق الانقسام. وفي وقت الحرب مع إسرائيل هذا يحتاج الفلسطينيون إلى قيادة موحدة تستعد لحرب حرة"

وأكدت حماس على أن"انتخابات ديمقراطية تشارك فيها كافة مكونات مجتمعهم"وأضافت أن"أي محاولة لاستبعادها من المشهد السياسي بعد الحرب هي محاولة وهمية".

وتصر حماس على أن القرار اتخذ دون التشاور معها، على الرغم من أنها حضرت مؤخرا اجتماعا في موسكو حضرته أيضا حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس في محاولة لإنهاء الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة والتي تضعف التطلعات السياسية الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد عين، أمس الخميس، الخبير الاقتصادي والمسؤول الكبير السابق محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، خلفا لمحمد اشتية، وقالت مصادر مطلعة إن "محمد مصطفى سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد".