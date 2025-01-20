بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل سيواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر؟

أشار الحوثيون إلى أنهم سيخففون هذه الفترة هجماتهم في البحر الأحمر، وستكون الهجمات منحصرة فقط بالسفن المرتبطة بإسرائيل.

جاء بيان الحوثيين من خلال رسالة ألكترونية أرسلوها الى الشركات التجارية وغيرها يوم الأحد.

أصدر الحوثيون هذا البيان من خلال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لهم، قائلين إنهم "يوقفون العقوبات" على السفن الأخرى التي هاجموها سابقًا منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2023.

وأضاف أنه بالنسبة للسفن الإسرائيلية فإن هذه "العقوبات... لن تتوقف إلا مع التنفيذ الكامل لجميع مراحل" وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالسفن التجارية للدول الأخرى، قال المركز: "في حال وقوع أي عدوان... سيتم إعادة العقوبات على الدولة المعتدية". "وسيتم إخطاركم على الفور بمثل هذه الإجراءات في حال تنفيذها."

ويخطط الحوثيون بشكل منفصل لإصدار بيان عسكري يوم الاثنين، فيما يبدو بشأن القرار.