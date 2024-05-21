الإمارات تحصد المركز الأول إقليمياً والـ18 عالمياً في تنمية السياحة والسفر

إحتلت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً، في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، إذ رفعت الإمارات نقاطها بنسبة 4.4% في مؤشر عام 2024، لتصعد 7 مراتب من المركز الـ25 عالمياً في النسخة السابقة من التقرير، التي صدرت في 2021.

ويصنف التقرير 119 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل، ويتكون من 5 مؤشرات فرعية، تتضمن البيئة التمكينية وسياسة السفر والسياحة والظروف التمكينية، والبنية التحتية والخدمات، وموارد السفر والسياحة كالطبيعة والثقافة، واستدامة قطاع السفر والسياحة.

ويوفر المؤشر أداة قياس استراتيجية للشركات والحكومات والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير قطاع السفر والسياحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تبعتها إسبانيا واليابان لتحافظ البلدان ذات المراكز الثلاثة الأولى على ترتيبها كما في النسخة السابقة من التقرير.

وفيما يتعلق بالاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تم تصنيف الإمارات والسعودية فقط ضمن المراكز العشرة الأولى التي أظهرت أكبر قدر من التحسن في نتائجها بين عامي 2019 و2024.

من جانبه، قال فرانسيسكو بيتي، رئيس فريق الصناعات العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يمثل هذا العام نقطة تحول بالنسبة لقطاع السفر والسياحة".