انتخاب حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية

صادقت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، مساء اليوم السبت، على تعيين حسين الشيخ، "نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية"، فيما ستجتمع"اللجنة التنفيذية مجدداً السبت الوشيك، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها".

وجاء في بيان صادر عن اللجنة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعاً، السبت المقبل، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها، وهو المنصب الذي كان يتولاه الشيخ قبل اختياره نائباً للرئيس".

وأضافت الوكالة أن "محمود عباس (يرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة ياسر عرفات عام 2004)، قدم ترشيحه للشيخ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية"، وفقاً لـ"قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل/ نيسان الجاري في دورته الـ 32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له فقد رشح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب".

ومن جهته أكد محمود عباس، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، على "البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".