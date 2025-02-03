خلال أقل من 24 ساعة: الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 6 ضحايا بينهم طبيب أطفال وصبي

قتل طبيب أطفال برصاص مجهولين في عيادة ببلدة كفر ياسيف في الجليل الغربي. وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق بجريمة قتل الطبيب عبد الله عوض والتحقيق بالخلفية التي على ما يبدو أنها جنائية، وقتل منذ بداية هذا العام 26 شخصا من المجتمع العربي، ثلاثة منهم برصاص الشرطة.

ووفقا لبيان الشرطة، المجهولون الذي قاموا بإطلاق النار فروا من المكان. ووصلت قوات الشرطة الى موقع الجريمة وباشرت بجمع الأدلة الى جانب القيام بعمليات تمشيط ومطاردة وراء المشتبهين بإطلاق النار.

ويشار الى أنه بوقت سابق اليوم قتل صبي بجيل 14 عاما جراء اطلاق النار في حي "بارديس شنير" في اللد. كما أصيب رجل بجيل 30 عاما بصورة خطيرة وتم نقله الى مستشفى كابلان. في حين أصيبت عمة الصبي بصورة متوسطة، كما نقل صبي آخر الى مستشفى أساف هاروفيه.

كما قتل صباح اليوم يعقوب جابر، بسنوات الأربعين من عمره، في بلدة أبو غوش، القريبة من مدينة القدس. وقامت طواقم نجمة داوود الحمراء بنقله الى مستشفى شعاريه تسيدك وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات داخلية، لكن الأطباء الى إعلان وفاته لاحقا.

في حين قتل ثلاثة شبان الليلة بإطلاق نار في بلدة أبو سنان، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على مجموعة من الشبان قرب حانوت، ما أسفر عن مقتل ناتان مشلب، وجدي خير، وهيثم زيناتي، وأصيب رجل رابع بصورة خطيرة.