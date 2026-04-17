باراك: تطبيع سوريا مع إسرائيل قد يسبق لبنان.. وإسرائيل يهمها دروز سوريا

قال السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، يوم الجمعة إن اتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل قد يتم التوصل إليه قبل إبرام اتفاق مماثل مع لبنان، مشيراً إلى ما وصفه باستعداد دمشق الدائم للانخراط في العملية.

تحدث باراك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قائلاً إن سوريا تحت قيادة أحمد الشرع "لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، بل على العكس"، مضيفاً: "لقد قالوا مراراً وتكراراً إننا مستعدون للحوار". وأضاف: "رهاني أننا سنتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء وتطبيع مع سوريا قبل لبنان".

وصف باراك نهج سوريا بأنه متحفظ، قائلاً: "لقد أظهر السوريون قدراً هائلاً من الصبر"، وأضاف أنه "لا يوجد أي هدف" للمواجهة مع إسرائيل. كما أشار إلى تعقيد البيئة الإقليمية، قائلاً: "نحن نتعامل مع خمس دول على خمسة حدود وبحرين."

فيما يتعلق بموقف إسرائيل، قال باراك إن إسرائيل تعتبر المجتمعات الدرزية في جنوب سوريا وعلى طول الحدود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، مشيرًا إلى أنهم "في الواقع أبناء عمومة لإسرائيل." كما أدلى بتصريحات نقدية بشأن السياسة الإسرائيلية، قائلاً إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "لا يهتم بالحدود" أو "الفواصل الحدودية."

فيما يتعلق بالديناميكيات الإقليمية، اقترح باراك أن تقاربًا أوثق بين إسرائيل وتركيا قد يظهر، على غرار علاقات إسرائيل مع دول الخليج. وقال: "إسرائيل متحالفة مع تركيا، مثلما هي متحالفة مع أبوظبي، ومثلما يمكن للسعودية أن تتحالف مع إسرائيل"، مضيفًا أن مثل هذا التعاون سيعزز الازدهار الإقليمي.

على صعيد منفصل، قال باراك إنه يتوقع إحراز تقدم في حل التوترات بين واشنطن وأنقرة بشأن حصول تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وأضاف: "أعتقد أنكم سترون حل مسألة الـ S-400 قريبًا"، مشيرًا إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية "القبول في برنامج طائرات F-35 أمر جيد"، في إشارة إلى المناقشات حول إمكانية إعادة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات.