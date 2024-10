هدف الغارة الإسرائيلية غربي بيروت صهر حسن نصر الله وفيق صفا، اليكم أبرز المعلومات عنه

ذكرت مصادر عربية أن وفيق صفا القيادي العسكري في حزب الله وصهر حسن نصر الله هو هدف الاغتيال في الغارة التي وقعت اليوم الخميس غربي بيروت في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا واصابة 48 آخرين. ونفى حزب الله نجاح محاولة الاغتيال وأيضا ثلاثة مصادر أمنية.

https://x.com/i/web/status/1844456149791408143