هدف الغارة الإسرائيلية غربي بيروت صهر حسن نصر الله وفيق صفا، اليكم أبرز المعلومات عنه

ذكرت مصادر عربية أن وفيق صفا القيادي العسكري في حزب الله وصهر حسن نصر الله هو هدف الاغتيال في الغارة التي وقعت اليوم الخميس غربي بيروت في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا واصابة 48 آخرين. ونفى حزب الله نجاح محاولة الاغتيال وأيضا ثلاثة مصادر أمنية.

https://x.com/i/web/status/1844456149791408143 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

صفا كان المسؤول عن وحدة التنسيق والارتباط للتنظيم، وكان الشخص المسؤول عن المهمات الخاصة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تهاجم بها إسرائيل غربي بيروت، شمال الضاحية الجنوبية معقل جماعة حزب الله.

وفيق صفا، صهر حسن نصر الله ورجل سره، وهو أحد قادة حزب الله. ومثل صفا التنظيم أمام جهات عديدة في لبنان والعالم وهو معروف لإسرائيل من صفقة جثامين الجنود المختطفين أهود جولدفسر والدد ريغف. بعد عامين لم يكن مصير الجنديين معروف والذي "كشف" هذه المعلومات بعد استعادة جثامينهم كان صفا.