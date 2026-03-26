ضغط عسكري أخير - أم استعداد لهجوم؟ بالتزامن مع الاتصالات مع إيران، البنتاغون يرسل قوات من الفرقة 82 إلى الشرق الأوسط، مع التركيز على الاستعداد لغزو بري محتمل على الأراضي الإيرانية. مراسلنا للشؤون الدبلوماسية، عاميحاي شتاين، يشرح عن القوة التي يمكنها الوصول إلى أي نقطة في العالم خلال 18 ساعة، والتي أصبحت أسطورة منذ الحرب العالمية الثانية.

كما ذُكر، لم يكن استدعاء الفرقة 82 المحمولة جواً إلى الشرق الأوسط عبثاً، في ذروة الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران. فهذه هي القاعدة رقم 100 للجيش الأمريكي - في غضون 18 ساعة، يمكنهم التواجد في أي مكان على وجه الأرض - يهبطون بالمظلات للاستيلاء على مطار، أو تأمين الحدود، أو صدّ أي غزو.

الجنود مُدرَّبون للقفز بالمظلات إلى مركز القتال، خلف خطوط العدو، والتمسّك بالموقع حتى وصول بقية الجيش. رقمهم القياسي من لحظة الاستدعاء وحتى الوصول إلى الهدف هو 10 ساعات.

تأسست الوحدة قبل حوالي 100 عام، وحصلت على لقب "أول-أمريكان" أو AA لأنها جندت جنودًا من جميع الولايات الـ 48 (التي كانت موجودة آنذاك في الولايات المتحدة). لقد رسخوا مكانتهم كأسطورة في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية، في الساعات الأولى والمظلمة من شواطئ فرنسا خلال غزو الحلفاء لنورماندي في يوم الإنزال (D-Day) عام 1944.

منذ ذلك الحين، شاركوا في عدد لا يحصى من العمليات. في عام 1989، تم إنزالهم بالمظلات في بنما في إطار عملية "هدف عادل" بهدف الإطاحة بالديكتاتور مانويل نورييغا. عندما كان التنظيم الإسلامي طالبان في شوارع كابول، عاصمة أفغانستان، في عام 2021 – كانت الفرقة المحمولة جواً هي التي تم استدعاؤها لإنقاذ الأمريكيين الذين بقوا في العاصمة.

الآن، يخصصون الفرقة العسكرية لإمكانية أن يأمر الرئيس ترامب بالسيطرة على جزيرة النفط خارج.

لكنهم ليسوا الوحيدين الذين في طريقهم إلى الشرق الأوسط - قوتان قتاليتان برمائيات، وعلى متنهما آلاف من جنود المارينز يبحرون כעת باتجاه إيران. مجموعتا USS Boxer وUSS Tripoli تتكونان من حاملات طائرات صغيرة، وعليهما طائرات حربية بما في ذلك طائرات F35.

لكن تميزهم هو ناقلات الجند البرمائية التي تستطيع الخروج بسرعة وسهولة من قلب البحر إلى اليابسة مع آلاف الجنود. كما في الأيام التي سبقت الحرب، بينما يتحدث ترامب عن دبلوماسية تستمر عملية بناء القوة الأمريكية في المنطقة. وإذا لم تنجح الخطة أ، فستظل لديه الخطة ب: عملية برية لاحتلال الأرض. الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عامًا.