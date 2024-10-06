دعوات تطالب بن غفير بالاستقالة بعد وصوله لموقع عملية إطلاق النار في بئر السبع

وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية داني ليفي اليوم (الأحد) إلى مكان عملية إطلاق النار في بئر السبع، ومن بين أمور أخرى، سمعت صيحات عالية من الحاضرين في المكان الذين انتقدوا الوزير وهم يصرخون نحوه: "لقد فشلت، استقل!"

وقال الوزير بن جفير في مكان العملية: "نشاطر العائلة حزنها، الشرطيات هؤلاء هن بطلات إسرائيل. نضعهن هنا للوقوف في خط النار ضد هؤلاء الإرهابيين. أعتقد أن الدرس الأكبر من السابع من أكتوبر هو أنه لم تعد هناك إنسانية. لم يعد هناك أي تسامح. في المجالات التي أتحمل مسؤوليتها، وهذا ما نفعله - هدم المنازل، والتصرف بشكل حاسم ضد هؤلاء الأشخاص غير المخلصين.

"نحن في حالة حرب. هناك الكثير من البدو الموالين للدولة، ولكن هناك من ليسوا كذلك. ومن ليس مواليا يجب التعامل معه بحزم. هدم منازلهم والدخول وفرض الحكم، وهذا ما يقوم به مفوض الشرطة وقائد المنطقة، وهذا ما أفعله في مجالات مسؤوليتي. هؤلاء الشرطيات أبطال، وضعناهن هنا في خط النار لحماية المواطنين. نحن نعلم مدى قوة وصلابة هؤلاء الشرطيات واختراقهن".

وفي الختام قال الوزير بن غفير: "أدعو رئيس الحكومة إلى إصدار القانون الذي اقترحناه اليوم لترحيل أسر المخربين. نرى في هذه القصة مرارا وتكرارا أن أحد أفراد الأسرة. يجب تمرير قانون ترحيل عائلات المخربين هذا ما يجب القيام به، وهذا هو مطلبي".