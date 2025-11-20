ممارسة ضغوطات على قائد منطقة القدس لإلغاء أوامر ابعاد ليهود عن الحرم القدسي

تعرّض قائد منطقة القدس المنتهية ولايته، اللواء أمير أرزاني، لضغوط لإلغاء أوامر الإبعاد عن الحرم القدسي التي صدرت بحق يهود . ووفقًا لمصدر أمني، فقد مُورست الضغوط في هذا الموضوع من قِبل المحيطين بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

عضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) قدمت مؤخرًا مشروع قانون يقيّد قدرة الشرطة على إصدار أوامر إبعاد عن الحرم القدسي الشريف. قائد منطقة القدس فسّر ذلك كضغط في هذا الموضوع. نتيجة استمرار الضغط الممارس عليه، قرر اللواء إيريزاني الاستقالة - وذلك بعد سنة واحدة فقط في المنصب.

وفقًا لمصادر في إطار الحركات اليهودية التي تنشط بالدخول للحرم القدسي، توجه نشطاء الذين أُبعدوا إلى الوزير بن غفير وحتى إلى زوجته أيلا، بطلب أن يتدخلوا لدى قائد المنطقة أرازاني لتقليص وإلغاء الأوامر.