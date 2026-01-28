علي شمخاني يهدد بالعبرية: أي هجوم أمريكي سيقابَل بضربة في قلب تل أبيب

هدد علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، اليوم (الأربعاء) في حسابه على منصة X بأنه في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، ستكون إسرائيل ضمن أهداف إيران.

في تغريدة كتب شمخاني: "ضربة محدودة هي وهم. أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، من أي مصدر وبأي مستوى، سيُعتبر إعلان حرب، وسيكون الرد عليه فورياً وشاملاً وغير مسبوق، وسيُوجه نحو المعتدي، إلى قلب تل أبيب وكل الداعمين للعدوان". لتعزيز التهديد، نشر شمخاني هذه الكلمات أيضاً بالعبرية.

هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها النظام في إيران بإطلاق النار على إسرائيل منذ بدء التوتر مع الولايات المتحدة. إيران اتهمت إسرائيل عدة مرات بالتورط في تأجيج الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

بالمقابل، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حسابه على منصة X عن الرد على هجوم أمريكي، وتطرق أيضًا إلى عملية إسرائيل: "قواتنا المسلحة الشجاعة مستعدة - وأصبعها على الزناد - للرد فورًا وبقوة على أي عدوان ضد وطننا، وأرضنا، وبحرنا العزيز. الدروس الهامة التي تعلمناها من حرب الأيام الاثني عشر مكنتنا من الرد بشكل أقوى، وأسرع، وأعمق حتى أكثر".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في المحادثات مع إيران، طرحت الولايات المتحدة ثلاث مطالب:

في وقت سابق اليوم، نفى وزير الخارجية الإيراني التقارير التي أفادت بأنه تحدث مباشرة مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وأكد أن المحادثات جرت فقط عبر الوسطاء.