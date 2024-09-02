"يجب وضع حد للإهمال": آلاف المتظاهرين في عشرات مواقع الاحتجاج في أنحاء إسرائيل

بعد التظاهرة الضخمة التي جرت الليلة الماضية في تل أبيب وسط إسرائيل، تتواصل الاحتجاجات اليوم (الاثنين) مع آلاف المتظاهرين في عشرات مراكز الاحتجاج في أنحاء البلاد - مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين: "وضع حد للاهمال".

وتمركزت مراكز الاحتجاجات عند تقاطعات طرق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع. وفي إطار شل الاقتصاد، تقرر في مطار بن غوريون وقف جميع رحلات الإقلاع حتى ساعات المساء، باستثناء رحلات قليلة.

كما نظم طلاب الصف الثاني عشر في مدرسة "نوفي هبشور" الثانوية في المجلس الإقليمي أشكول صباح اليوم وقفة تضامن ومساندة مع المختطفين وعائلاتهم، قاموا خلالها بإغلاق مفترق المدخل بموافقة ومرافقة الشرطة و قوات الأمن، وذلك في نفس الوقت مع نقاش مخصص في الفصول الدراسية. الحديث يدور عن صف دراسي عانى من فقدان ثلاثة طلاب في هجوم السابع من أكتوبر كما اختطف أربعة منهم وعادوا في إطار صفقة.

ويشار الى أنه، جرت الليلة الماضية مظاهرة ضخمة في تل أبيب، في أعقاب مقتل المختطفين الستة على يد حماس قبل بضعة أيام. وشارك في التظاهرة 300 ألف وأشعلوا النيران وأغلقوا الطرق، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى صفقة الرهائن. واعتقلت الشرطة 20 متظاهرا.

إلى ذلك، أعلنت عشرات المصالح التجارية انضمامها إلى إضراب عام ووقف أنشطتها "حتى عودة آخر المختطفين". وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد أيضًا عن إضراب عام في الاقتصاد، وقال بار دافيد في بيان دراماتيكي: "بدءًا من غدًا في الساعة السادسة صباحًا، سيدخل الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله في إضراب شامل، تام وكامل".