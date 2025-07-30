محلل كردي : "إصرار الحكومة السورية على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي"

"الحوار والتفاوض هم السبيل للحل والكرد مستعدون دائما للتحاور مع جميع المكونات"

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صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (يمين) والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يوقعان اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق البلاد في الحكومة الوطنية، في العاصمة السورية دمشق في 10 مارس 2025.
صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (يمين) والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يوقعان اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق البلاد في الحكومة الوطنية، في العاصمة السورية دمشق في 10 مارس 2025.SANA / AFP

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على خلفية المفاوضات بين حكومة دمشق وقسد المستمرة منذ عدة أشهر ومطالبة الأكراد باللامركزية قال "المحلل الكردي د.زارا صالح - محلل سياسي متخصص في دراسات السلام وحل النزاعات الدولية إن "إصرار الحكومة السورية على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي" يمكنكم متابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

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محلل كردي : "إصرار الحكومة السورية على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي"

جاءت تصريحات د.زارا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال "إن إصرار السلطة على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي .. تكرار هذه التجرية غير ممكن بلون ديني، لا أعرف لماذا يخاف المكون السني العربي من اللامركزية فهم الأغلبية حتى في البرلمان ، وصناديق الاقتراع هي الفصل، هذه العقلية العنيفة في السيطرة لن تجدي، فأي سوري لن يقبل بتكرار تجربة الأسد والبعث، والحوار والتفاوض هم السبيل للحل والكرد مستعدون دائما للتحاور مع جميع المكونات"

رابط الحلقة كاملة :

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