محلل كردي : "إصرار الحكومة السورية على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي"

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على خلفية المفاوضات بين حكومة دمشق وقسد المستمرة منذ عدة أشهر ومطالبة الأكراد باللامركزية قال "المحلل الكردي د.زارا صالح - محلل سياسي متخصص في دراسات السلام وحل النزاعات الدولية إن "إصرار الحكومة السورية على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي" يمكنكم متابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات د.زارا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال "إن إصرار السلطة على المركزية يظهر طابعها العقائدي والاستبدادي .. تكرار هذه التجرية غير ممكن بلون ديني، لا أعرف لماذا يخاف المكون السني العربي من اللامركزية فهم الأغلبية حتى في البرلمان ، وصناديق الاقتراع هي الفصل، هذه العقلية العنيفة في السيطرة لن تجدي، فأي سوري لن يقبل بتكرار تجربة الأسد والبعث، والحوار والتفاوض هم السبيل للحل والكرد مستعدون دائما للتحاور مع جميع المكونات"

رابط الحلقة كاملة :