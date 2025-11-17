أقر مجلس الأمن الدولي فجر الثلاثاء اقتراح الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة، حيث صوت لصالحه 13 عضوًا من المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق الفيتو.

وتشمل النسخة المحدثة من المسودة خطوات مهمة لتعزيز إمكانية إقامة دولة فلسطينية، حيث ورد فيها: "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية [...] قد تتوفر الشروط لسبيل موثوق لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. وستواصل الولايات المتحدة الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

وأعربت الدول العربية والإسلامية عن دعمها لاقتراح القرار. وقال دبلوماسي من إحدى دول الخليج لهيئة البث الرسمية إن إدراج موضوع الدولة الفلسطينية في النسخة المعدلة أدى إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي، رغم استمرار الخلافات حول تفاصيل القوة الدولية.

وفي إسرائيل، يرى المسؤولون أن فرص التأثير على قرار مجلس الأمن منخفضة جدًا، ويعتمدون على عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، مما قد يمنع إقامة دولة فلسطينية.