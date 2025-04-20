كيف أثرت شوكلاطة دبي على أسعار الفستق الحلبي في العالم؟

تطرقت تقارير عالمية الى أن الطلب الكبير على الفستق الحلبي الذي يأتي من الإمارات العربية تسبب في ارتفاع سعره، وذلك بسبب النقص الكبير ومشاكل العرض، والفستق الحلبي ضمن حشوة الشوكلاطة الشهيرة "شوكلاطة دبي" والمحشوة بالفستق والكنافة والتي اكتسبت شعبية كاسحة خلال العام الماضي وأصبحت من ترندات تيكتوك، والتي ترتبط بشكل أو بأخر مع مواقع التواصل الاجتماعي.

في عام 2024، قبل انتشار الحلوى الإماراتية وشعبيتها المرتفعة بسبب أنشطة المؤثرين عبر الإنترنت حول العالم، كان سعر 450 جرامًا من الفستق (ما يعادل رطلًا واحدًا) 7.65 دولارًا، والآن ارتفع سعر نفس الكمية من الفستق إلى 10.30 دولارًا. وبحسب تقرير في صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، فإن ألواح الشوكولاتة التي تنتجها دبي تباع بكميات قليلة في مختلف أنحاء العالم، بسبب الطلب المرتفع والمخاوف من النقص.

ويشار الى أن ايران، والتي تعتبر ثاني منتج للفستق في العالم، زادت من حجم صادراتها إلى الإمارات العربية بنسبة 40% خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بحجم صادرتها من الفستق خلال الأشهر الـ12 السابق، في حين أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن المزارعين في كاليفورنيا كانوا يعملون في المقام الأول بزراعة اللوز انتقلوا الى زراعة الفستق الحلبي، لكن لن يتم حصاده حتى أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

تأسست شركة دبي للشوكولاتة لأول مرة في عام 2021 من قبل صانعة شوكولاتة من دبي ، تحت إطار شركة تسمى Fix Dessert Chocolatier، وهي حشوة بالكنافة، الحلوى الشرق أوسطية الشهيرة.