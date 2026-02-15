ترامب قبيل انعقاد مجلس السلام: على حماس الالتزام بنزع السلاح بشكل كامل وفوري

تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأحد) في شبكته الاجتماعية التي يملكها Truth Social إلى وضع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبيل الاجتماع الأول لمجلس السلام يوم الخميس. في منشور نشره، قال الرئيس الأمريكي إنه من أجل الحفاظ على السلام في غزة، يجب على تنظيم الإرهاب حماس أن يتجرد من سلاحه.

كما شارك تفاصيل حول محتوى المؤتمر المستقبلي، من بينها أنه في ختامه ستعلن الدول الأعضاء عن التزامها بالتبرع بخمسة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وللجهود الإنسانية، وتخصيص أفراد طاقم لقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في القطاع.

في المنشور الكامل كتب ترامب: "في 19 فبراير سينضم إلي أعضاء مجلس السلام في واشنطن، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء التزمت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الموظفين لقوة الاستقرار الدولية وللشرطة المحلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة. ومن المهم جداً أن تلتزم حماس بالتجريد الكامل والفوري من السلاح. سيظهر مجلس السلام كأهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أعمل كرئيس له."

أمس نشرنا أن وزير الخارجية جدعون ساعر من المتوقع أن يمثل إسرائيل في مجلس السلام، بناءً على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن أعلن مكتبه أنه من المتوقع أن يتغيب عن الاجتماع. الدعوة الرسمية لإسرائيل للانضمام إلى مجلس السلام تم استلامها في نهاية شهر يناير، قبل حوالي 24 ساعة من إعلان ترامب عن تأسيسه في دافوس. قبل الرد الإيجابي، حدث تردد كبير في إسرائيل بشأن قبول العرض.